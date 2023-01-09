Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

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Gazeteci ve Fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen fotoğraf yarışması bu yıl ikinci kez düzenlendi. Yeniköy Panayi Kilisesi ve Mektebi Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın jürisinde Coşkun Aral, Marilena Stafilidoy, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan, Oskar Fuchs, Yannis Soulis, Nikos Kaseris’in yer aldığı yarışmaya 8 ülkeden 307 fotoğraf sanatçısı toplamda 1068 eser ile katıldı.

Yarışmada birincilik ödülünü Hindistan’dan Pranab Basak kazanırken ikincilik ödülü Türkiye’den Murat Bakmaz’a gitti. Üçüncülük ödülünü de yine Türkiye’den Alaattin Şenol kazanırken Togay Erol, Murat Şengül, Fatih Sabuncu da mansiyon ödülü kazandı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar adına verilen Onur Ödülü ise Bagladeş’ten Kazi Jahirul İslam’a kazandı.