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Nikolay Lugansky Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat, çevrimiçi video platformu borusansanat.tv’de yayınladığı konser kayıtlarıyla müzikseverler ile buluşuyor. 22 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak sezonun ilk konser kaydında, Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, piyanist Nikolay Lugansky’ye eşlik ediyor.

Nikolay Lugansky Borusan Sanat'ta
HABERTURK.COM



Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla bu sezon da izleyicilerini buluşturmaya devam ediyor. Her hafta müzikseverlere keyifli bir program sunacak olan platformda ilk konser yayını, 22 Ocak Pazar günü saat 11.30’da. Patrick Hahn yönetimindeki BİFO’nun Schreker, Rachmaninov ve Prokofiev’in yapıtlarını seslendirdiği bu konserin solisti, başarılı piyanist Nikolay Lugansky. Bu özel konser, 22-29 Ocak tarihleri arasında bir hafta süreyle yayında olacak.
Saat 11.00 itibariyle yayında olacak konserde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi keyifli sohbetleri de izlenebilecek.



Borusan Sanat’ta Şubat ayı dopdolu!

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi ise zengin konser programıyla müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Borusan Quartet ise güçlü bir seçki ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv



AÇILIŞ KONSERİ
22 OCAK 2023 Pazar 11.30
11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
PATRICK HAHN şef
NIKOLAY LUGANSKY piyano
SCHREKER Schatzgräber Operası’ndan Senfonik İnterlüd
RACHMANINOV Piyano Konçertosu no.3, Re minör, op.30
PROKOFIEV Senfoni no.5, Si bemol

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