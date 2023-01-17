Nikolay Lugansky Borusan Sanat'ta

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Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla bu sezon da izleyicilerini buluşturmaya devam ediyor. Her hafta müzikseverlere keyifli bir program sunacak olan platformda ilk konser yayını, 22 Ocak Pazar günü saat 11.30’da. Patrick Hahn yönetimindeki BİFO’nun Schreker, Rachmaninov ve Prokofiev’in yapıtlarını seslendirdiği bu konserin solisti, başarılı piyanist Nikolay Lugansky. Bu özel konser, 22-29 Ocak tarihleri arasında bir hafta süreyle yayında olacak.

Saat 11.00 itibariyle yayında olacak konserde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi keyifli sohbetleri de izlenebilecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi ise zengin konser programıyla müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Borusan Quartet ise güçlü bir seçki ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

PATRICK HAHN şef

NIKOLAY LUGANSKY piyano

SCHREKER Schatzgräber Operası’ndan Senfonik İnterlüd

RACHMANINOV Piyano Konçertosu no.3, Re minör, op.30

PROKOFIEV Senfoni no.5, Si bemol