Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Resim Nimet Keser eserleriyle Antika Fuarı'nda

        Nimet Keser eserleriyle Antika Fuarı'nda

        IAAF Sanat ve Antika Fuarı'nın dördüncüsü 19 Kasım'a kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nimet Keser eserleriyle Antika Fuarı'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanatçıları ve sanatseverleri buluşturmayı amaçlayan IAAF Sanat ve Antika Fuarı'nın dördüncüsü İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde açıldı. Fuara birçok farklı ülkeden ve Türkiýe'nin farklı kentlerinden yaklaşık 70 galeri temsil ettikleri sanatçılarla katılıyor.

        Çukurova Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Programı'ndan Prof. Nimet Keser fuara taze boya, impasto ve renkçi yaklaşımını öne çıkardığı farklı ölçülerdeki portre türünde resimleriyle katılıyor. Orijinalist Art Gallery'nin Adana'dan temsil ettiği sanatçılar arasında yer alan Prof. Keser,'in ve diğer sanatçıların eserleri 19 Kasım'a kadar Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde görülebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nimet Keser
        #Lütfi Kırdar Kültür Merkezi
        #IAAF Sanat ve Antika Fuarı
        #sergi
        #resim
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?