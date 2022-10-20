O’art'tan yeni sergi: 'Benküre/Planet I'



Sanatın tüm disiplinlerini herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle 2015 yılında Odeabank tarafından hayata geçirilen O’art, yeni vizyonu ile dijital ve yeni medya satına odaklanıyor. Geleneksel sanat tekniklerinin yeni medya ile harmanlandığı “BenKüre/Planet I” sergisi, 27 Ekim- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında tarihi Zülfaris Karaköy’de sanatseverlerle buluşacak.

Sergide heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni medya sanatçısı Arda Yalkın’dan oluşan sanat ikilisi ha:ar’ın, Mindflow, Refraction, Saudade eserleri sergilenecek. ha:ar ile Şekerciler’in disiplinler arası diyaloğun önemine vurgu yapan çalışmalarından oluşan “Benküre”; mermer, cam, metal gibi geleneksel malzemeleri ışık, ses, ekran, bilgisayar yazılımları, yapay zekâ gibi teknolojik araçlarla birleştiriyor.

17. İstanbul Bienali’ne destek sponsoru olan Odeabank’ın, ha:ar ile birlikte hayata geçirdiği “Benküre/Planet I” sergisi aynı zamanda Bienal paralel etkinleri çerçevesinde de gezilebilecek.