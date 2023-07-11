Ödüller takdim edilecek Gemlik Film Festivali'nde 'Eşref Kolçak Onur Ödülü' ve 'Emek Ödülü' sahiplerini takdim edilecek. Ödüller; Ediz Hun, Meral Çetinkaya, Ahmet Mekin, Celile Toyon ve Cihat Tamer'e verilecek

Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali için geri sayım başladı. Yetkin Dikinciler’in sunumuyla, 23 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ‘Ödül Töreni’nde, ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ ve ‘Emek Ödülleri’ sahiplerini bulacak.

Ahmet Mekin

Ahmet Mekin

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ bu yıl; Türk Sineması’nın usta isimlerinden Ediz Hun’a takdim edilecek. ‘Emek Ödülleri’ ise Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı usta isimler Meral Çetinkaya, Ahmet Mekin, Celile Toyon ve Cihat Tamer’e verilecek.

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Meral Çetinkaya