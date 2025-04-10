'Ölü Mevsim' İstanbul Film Festivali’nde yarışacak

Doğuş Algün’ün yönetmenliğini, Burak Kaplan’ın yapımcılığını ve Funda Eryiğit ile Harika Uygur’un ortak yapımcılığını üstlendiği, kadrosunda Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan, Haydar Şahin, Naz Göktan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ölü Mevsim, dünya prömiyerini 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Festivalden 5 kategoride 6 ödül alan Ölü Mevsim; sonrasında yer aldığı Ankara Film Festivali’nde de 3 ödülle dönmüştü. Doğuş Algün’ün ilk uzun metrajı olan Ölü Mevsim; 11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 44. İstanbul Film Festivali’nin Yeni Bakışlar bölümünde yarışacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ve North Macedonia Film Agency destekleriyle çekilen ve bir Türkiye-İtalya-Kuzey Makedonya ortak yapımı olan Ölü Mevsim’in senaryosunu Selen Örcan ile Doğuş Algün yazarken, görüntü yönetmenliğini Ece Latifaoğlu, yapım tasarımını Bengü Şener, sanat yönetmenliğini Ahmet Yörük, cast direktörlüğünü ise Harika Uygur yaptı.