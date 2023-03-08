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Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

13 Mart gecesi sahiplerini bulacak Oscar töreni öncesinde Akademi Ödülleri'nde ilklere imza atan kadınları hatırlamaya ne dersiniz?

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  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    1962'de Rita Moreno, Oscar kazanan ilk Latin kadın oldu. Moreno 1962 yılında Broadway müzikali West Side Story'nin film uyarlamasındaki Anita rolüyle Oscar kazandı. Oscar'ı kazandıktan sonra Hollywood'da hala ayrımcılıkla karşılaştığını söyleyen Moreno, 2008 yılında Miami Herald'a şunları söyledi:
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    "West Side Story'den önce bana hep klişeleşmiş Latin rolleri teklif ediliyordu. Rollerde her zaman yalın ayaktım. Aşağılayıcı, utanç verici şeylerdi. Ama rolleri kabul etmek zorunda kaldım çünkü başka bir iş yoktu. 'West Side Story'den sonra da hemen hemen aynı durumlar yaşandı." Moreno aynı zamanda Emmy, Grammy, Oscar ve Tony (EGOT) sahibi olan sayılı oyunculardan biri... 
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Julia Phillips En İyi Film dalında Oscar kazanan ilk kadın yapımcıydı. Phillips bu ödülü 1973'te The Sting ile kazandı. Phillips filmin yapımcılığını eşi Michael ve Tony Bill ile birlikte üstlendi.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Buffy Sainte-Marie 1983 yılında Oscar kazanan ilk Amerikan yerlisi oldu. Sainte-Marie En İyi Özgün Müzik Oscarı'nı An Officer and a Gentleman (Subay ve Centilmen) filmindeki Up Where We Belong şarkısıyla Will Jennings ve eşi Jack Nitzsche ile birlikte aldı.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Kay Rose 1985'te En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar kazanan ilk kadın oldu. Rose, 1984 yapımı The River filminde ses editörü olarak çalıştı.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Halle Berry, En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanan tek siyahi kadın olmaya devam ediyor. Berry 2001 yılında Monster's Ball (Kesişen Yollar) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan ilk Afrikalı-Amerikalı oldu.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Berry kabul konuşmasında şunları söyledi:

    "Bu ödül benim yanımda duran kadınlar olan Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox için. Ve bu gece bu kapı açıldığı için artık bir şansı olan her isimsiz renkli kadın için. Teşekkür ederim. Çok onur duydum."

    2017'deki #OscarsSoWhite hareketinin ardından Berry, Teen Vogue'dan Elaine Welteroth'a, Hollywood'un beyaz olmayan kadınlara hak ettikleri övgü ve fırsatları henüz vermemiş olması nedeniyle kazandığı ödülün kendisi için anlamsız olduğunu söyledi. Berry "O anın gerçekten hiçbir anlamı yoktu" dedi. 
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Kathryn Bigelow 2010 yılında The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak) filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın oldu.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Brenda Chapman, En İyi Animasyon Filmi dalında Oscar kazanan ilk kadın oldu. Chapman, Brave (Cesur) filmiyle ödülü Mark Andrews ile paylaştı. Chapman konuşmasında, "Filmin ortaya çıkmasına ilham veren harika, güçlü, güzel kızım Emma'ya seslenmek istiyorum. "Ona, eşime, inanılmaz oyuncu kadromuza ve ekibimize teşekkür ederim" dedi.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Ruth E. Carter, 2019'da Black Panther filmindeki çalışmasıyla En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar kazanan ilk siyahi kadın oldu. Carter, "Marvel ilk siyahi süper kahramanı yaratmış olabilir ama kostüm tasarımıyla onu bir Afrika kralına dönüştürdük" dedi. Aynı yıl, Hannah Beachler Yapım Tasarımı dalında Oscar kazanan ilk siyahi oldu.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    2021 yılında Jamika Wilson ve Mia Neal, Ma Rainey's Black Bottom (Ma Rainey: Blues'un Annesi) filmindeki çalışmalarıyla En İyi Makyaj ve Saç Stili dalında Oscar kazanan ilk siyahi kadınlar oldular.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Chloé Zhao 2021 yılında Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan ikinci kadın ve ilk beyaz olmayan kadın oldu. Zhao kabul konuşmasında Çin'de büyüdüğünden ve babasıyla birlikte Çince şiirler ezberlediğinden bahsetti. Ancak Chloe Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi. Yönetmenin 12 yıl önce verdiği bir röportajdaki "Çin, her yerde yalanların olduğu bir ülke" söylemleri gündem olunca" Nomadland ile ilgili internetteki hemen her şey, Çin hükümeti tarafından birer birer silindi.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Jane Campion 2022'de En İyi Yönetmen dalında ikinci kez Oscar alarak bir ilke imza attı. Campion The Power of Dog filmiyle Akademi Ödülü kazandı ve yönetmenlik dalında birden fazla Oscar alan ilk kadın oldu. Campion'ın ödülü kazanmasıyla birlikte ilk kez iki kadın yönetmen, bu ödülü arka arkaya kazanmış oldu. Zira 2021'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü Nomadland ile Chloe Zhao kazanmıştı.
  • Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

    Billie Eilish 2022 yılında En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar kazanarak 21. yüzyılda doğan ilk Akademi Ödülü sahibi oldu. Aralık 2001 doğumlu Eilish ile erkek kardeşi Finneas O'Connell, James Bond filminin müziği No Time to Die ile En İyi Orijinal Şarkı Ödülü'nü aldı. Ancak Eilish bu ödülü alan en genç isim değil. Çünkü Markéta Irglová 2008 yılında, 19 yaşındayken Once filmindeki Falling Slowly şarkısıyla En İyi Şarkı Oscarı'nı kazanmıştı.

    *Haberin görselleri AA, AP ve Reuters'tan alınmıştır. 

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