'Oscar' Kartal'da seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın beğeniyle izlenen oyunlarından “Oscar” Kartal seyircisiyle buluşuyor. Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği “Oscar”, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 20.30’da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelenecek..

İBB Şehir Tiyatroları Şubat ayında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

Oscar 6 Şubat Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi? 13 Şubat Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Uçurtmanın Kuyruğu 16, 17, 18 Şubat Eskişehir Opera Sahnesi

Gül'e Ağıt 20 Şubat Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

OSCAR

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.

Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor.