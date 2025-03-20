Oscar ödüllü 'Flow' AKM Sineması'nda

FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU

Film; bir kedinin, evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bularak, farklılıklarına rağmen onlarla iş birliği yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.

En İyi Animasyon Film Ödülü Oscar’ını kucaklayan “Flow: Bir Kedinin Yolculuğu”nun yönetmen koltuğunda Gints Zilbalodis oturuyor. Senaryosunu Matiss Kaza’nın yazdığı film; Avrupa Film Ödülleri’nde 2024’ün en iyi animasyonu seçilmesi dahil şu ana kadar birçok ödül kazandı.

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2024 çıkışlı bağımsız fantastik macera türündeki film, bir kedinin sel felaketi nedeniyle yaşadıklarını anlatıyor. Tamamen özgür ve açık kaynaklı yazılım olan Blender'da üretilmesi ve diyalog içermemesi ile dikkat çekiyor.

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu; 24-25-26-27 Mart tarihlerinde saat 14.00-16.30 ve 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

GECENİN KIYISI

Türker Süer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gecenin Kıyısı, bir askeri darbenin hemen öncesinde, görevi ile ailesi arasında kalan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Orduda subay olarak görev yapan Sinan, kardeşi Kenan’ı askeri mahkemeye teslim etmekle görevlendiriliyor. Kısa süre önce babalarını kaybeden Sinan ve Kenan, ülke politik kargaşa içindeyken kendi inançları ve görüşleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nün sahibi olan filmin başrollerini Ahmet Rıfat Sungar, Berk Hakman ve Eda Akalın paylaşıyor.

Gecenin Kıyısı; 28-29-30-31 Mart ve 1-2-3 Nisan tarihlerinde saat 14.00’te AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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KONSEY

4 Oscar’lı “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”un yönetmeni Edward Berger’in yönettiği Konsey, zor bir görevle karşı karşıya kalan Kardinal Lawrence'ın hikayesini konu ediyor. Papa'nın ölümünün ardından Kardinal Lawrence, yeni Papa’nın seçilme sürecini yönetmekle görevlendiriliyor. Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birini yönetirken kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında buluyor. Ancak Vatikan’da skandallar, ittifaklar, siyasi entrikalar yoğunlaşırken, ölen Papa’nın bazı kritik sırları olduğunu ve yeni bir Papa seçilmeden önce onları çıkarması gerektiğini fark ediyor. Ünlü oyuncular Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini’nin yer aldığı, senaryosuyla Altın Küre ve Oscar kazanan yapım, Robert Harris’in aynı adlı çok satan romanından uyarlandı.