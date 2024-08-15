'Öteki' 3 Eylül’de Özgürlük Parkı'nda

Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan romanı 'Öteki', Türkiye sinemasının güçlü isimlerinden Emin Alper'in gözüyle tiyatro sahnesine taşındı. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşen oyun 3 Eylül’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda seyirciyle buluşacak.

Alper’in rejisiyle tiyatroya uyarlanan “Öteki”, seyirciye şu soruları sorduruyor: Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakter olarak tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız.