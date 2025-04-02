Otizmli sanatçının Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir sergisi açıldı

Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin (ODEDDER) 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel hazırladığı Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu.

Otizmli Sanatçı Ceren Gökçe'nin 56 eserinin yer aldığı sergide, sanatçının sanatsal yolculuğu ve yetenekleri izleyiciye sunuluyor.

Zorlukları sanatla aşarak resimlerinde özgün ve etkileyici bir üslup geliştiren sanatçının, eserleriyle farklı bir bakış açısı sunduğu sergiyle, otizmli bireylerin yetenek ve potansiyellerinin de gözler önüne serilmesi amaçlanıyor.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmayı, otizmli bireylerin sanatsal ifade alanındaki başarılarını kutlamanın da hedeflendiği sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin otizm tanısı almış çocukların eğitimine destek için kullanılması planlanıyor.

SERGİNİN OTİZMLİ BİREYLER İÇİN FARKINDALIK YARATMASI HEDEFLENİYOR

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin bugünü Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlediğine dikkati çekerek, "Serginin amacı otizmli çocuk ve bireylerin düzenli takip ve özel eğitimlerle iyi bir noktaya gelebilecekleri farkındalığını yaratmak. Ayrıca bireylerin de toplum içinde ve kamusal alanlarda yer almalarını sağlamak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına müteşekkir olduklarını belirten Gökçe, "Kızım Ceren 19 yaşında ve 21 aylıkken otizm tanısı konuldu. Çok iyi eğitimlerle bugün bu duruma kadar ilerleyebildik. Resim ve çizim yeteneği var, bu konuda ilerletmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tolga Gökçe, serginin kızı Ceren'in küçük yaştan itibaren çizgi karakter ve anime yeteneğiyle öne çıktığını vurgulayarak, "Karakterler ve renkler onun ruh halini yansıtıyor. Değerlendirilecek resimlerin tamamı derneğimizden burslu eğitim alan çocuklar için kullanılacak. Derneğimizin 10 yıllık bir altyapısı var. Eğitim, aile desteği, sosyal destek gibi yardımlarla ilerliyoruz. Gelecekte farklı sergiler de açmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Ceren Gökçe ise iyi ve güzel hissettiğini söyleyerek, "Ben her zaman anime çizgi film karakterlerini çizmeyi seviyorum. Yaşıma uygun değişik, farklı çizgi karakterleri çizmeyi çok seviyorum ve hiç vazgeçmeyeceğim. Bütün gökkuşağı renklerini çok seviyorum. İlk sergim o yüzden güzel hissediyorum. Yeni sergiler de düşünüyoruz. Herkesi sergimize davet ediyoruz" diye konuştu.