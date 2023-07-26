'Otomatik Portakal' Tatbikat Sahnesi'nde

Usta Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Genel Sanat Yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, yeni sezonda Anthony Burgess'in kült eseri 'Otomatik Portakal'ı rap müzikali olarak sahneleniyor. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyun, Şanışer, Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan gibi çok değerli rap ve alternatif pop müzik sanatçılarını 18 kişilik koroyla sahnede buluşturuyor.

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İyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimi ve bunun sonuçlarını tartışan, dansın ve rap müziğinin edebiyatla buluştuğu eser, tiyatro sahnesinde provokatif bir rap müzikaline dönüşüyor. Baş karakter Alex’i, Şanışer (Sarp Palaur)’in canlandırdığı "Otomatik Portakal"ın solist kadrosunda, Sokrat S (Samet Gönüllü), Ados (Adem Oslu), Kamufle (Basri Fırat Bayraktar), Redo (Burak Kaya) ve Müjde Kızılkan olacak. Ünlü müzisyenler, oyunculuk ve dans performanslarının yanında ‘’Otomatik Portakal’’ için besteledikleri yepyeni şarkılarıyla da seyirciye eşsiz bir rap müziği deneyimi yaşatacaklar.

Çevirisi Beliz ve Ünsal Coşar'a ait 'Otomatik Portakal'ın oyuncu kadrosunda değerli tiyatrocular Ünsal Coşar, Fatih Sönmez ve Selin Zafertepe de yer alıyor. 18 kişilik koro kadrosu ise Tatbikat Sahnesi’nin kuruluş amacına bağlı kalarak, yine genç oyunculara sahne deneyimi ve eğitimi düşüncesinden uzaklaşmadan birçok farklı okuldan mezun ve okuyan genç oyuncu adaylarından oluşturuldu.

Yönetmen yardımcılığı Selin Tekman ve Fatih Sönmez, koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Eylül Gürcan, video mapping Can Akyürek, afiş tasarımı ise Hande Şiri’ye ait olan Otomatik Portakal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.