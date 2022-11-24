BKM organizasyonuyla şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, beşinci yılında festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getiriyor!

Festival, 29 Kasım Salı akşamı Maximum Uniq Box’da usta oyuncu Oya Başar’ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural’ın muhteşem performansıyla “Plastik Aşklar” oyununa ev sahipliği yapacak. Bizden sımsıcak bir komedi olan oyunda eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadar da alaturka bir kadınla, çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadının öyküsü sahneye taşınıyor… Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği oyunla ve 12 Aralık'a kadar sürecek festivaldeki tüm etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler için www.istanbulkomedifestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.