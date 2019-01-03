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İşime olan tutkumu,sevgimi bana sonuna kadar destek olarak benimle paylaştığın için, mutluluğum mutluluğun olduğu için, yüzümde yeter ki bir tebessüm olsun diye hep emek verip,çaba sarfettiğin için,kendi hayatını hayatım yaptığın,asla bencil olmayıp herkesden herşeyden önce bana öncelik verdiğin için teşekkür ederim.