Palaye Royale 9 Nisan Maximum Uniq Box’da

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

Los Angeles'ın heyecan verici Rock müzik grubu Palaye Royale, BKM Organizasyonu ile 9 Nisan 2025'te Maximum Uniq Box’da seyircilerler buluşacak.

Las Vegas doğumlu Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitar) ve Emerson Barrett (davul) kardeşlerden oluşan rock grubu, Palaye Royale adını 50’li yıllarda büyükanne ve büyükbabalarının Toronto’da tanıştığı Palais Royale dans salonundan alıyor. Rock N’Roll sahnesinde adından başarıyla bahsettiren grup “Lonely”, “Mr Doctor Man” ve "No Love in LA", “Tonight Is The Night I Die”, “Dying In A Hot Tub”, “Little Bastards” gibi hitleriyle bir çok önemli müzik listelerinde yer aldı.

Palaye Royale, Sumerian Records etiketi ile yayınlanan son albümleri "Death or Glory" ile; müzikseverlere dönüştürücü ve görkemli bir müzik yolculuğu sunuyor. Dayanıklılık ve kendini keşfetmenin bir marşı olan "Death or Glory", grubun aynı zamanda sanatsal evrimini ve glam-rock art-punk ve brit-pop'un sınırlarını kendilerine özgü bir sese zorlama kararlılığını da temsil ediyor. Albümde"Showbiz" ve "Just My Type" single'larının yanı sıra 10 yeni şarkı daha yer alıyor.

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve Spotify’da da aylık dinleyici sayısı 1 milyonun üstünde bulunan Palaye Royale’i en çok dinleyen şehirler arasında İstanbul 3. sırada.

Palaye Royale konserlerinin biletleri satışa çıktı.