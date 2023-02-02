'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

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İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşen ücretsiz konserlerde, 6 Şubat Pazartesi, 20.30’da Şule Berna Kontaş (çello) ve Kağan Berişa (korno) sahne alacak.

Şule Berna Kontaş, viyolonsel eğitimine 10 yaşında yarı zamanlı öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Sevil Gökdağ ile başladı.

Uluslararası yarışmalarda birincilik ödülleri elde eden 2017 yılında Tekfen Vakfı bursunun yanı sıra, Türk Eğitim Vakfı'nın Türkiye çapında düzenlediği sınavlar sonucu üstün başarı sanat bursunu, 2022’de Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) yaz okulu bursunu ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından verilen yüksek lisans bursunu da kazandı.

Genç çellist konserde, Ludwig van Beethoven’ın 2 numaralı çello sonatını ve David Popper’ın Hungarian Rhapsody eserini seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alacak bir diğer genç sanatçı Kağan Berişa, eğitimine İstanbul Devlet Konservatuvarı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Korno Bölümünde, Doç. Dr. Begüm Gökmen'in öğrencisi olarak başladı.

Eskişehir Devlet Senfoni Orkestrası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası'nda solist olarak konser verdi. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları'nın (CAKA) düzenlediği yarışmada korno branşında Altın Yıldız ödülünü kazandı. Berişa, 2022 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserinde solist olarak yer aldı.

Genç kornist, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserinde Richard Strauss, Ludwig van Beethoven, Reinhold Glière’in eserlerini seslendirecek.

Ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.