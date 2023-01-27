Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'

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Dijital Bir Avrupa için Yenilikçi Müzeler (InnoMaDE) projesi kapsamında yetişkinlere yönelik hazırlanan çevrimiçi kaçış oyunu “Geleceğin Mirası”, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonundan ilhamla şekillendirildi. Creative Business Network iş birliğiyle, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa koordinasyonunda yürütülen proje uyarınca tasarlanan oyuna Pera Müzesi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Takımlar halinde oynanan bu sıradışı oyunda katılımcılar, Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini şifreleri ve bulmacaları çözerek keşfederken, oyun süresince insanlığın Yapay Zekâ ile mücadelesinden galip çıkması için çaba harcıyorlar. Yarışmacıları müze izleyicisi olmanın ötesine taşıyan oyun, onları sergilenen sanat eserlerini kurtarma serüvenine dahil ediyor.

“Geleceğin Mirası” oyun seansları, Türkçe ve İngilizce olarak iki dil seçeneğiyle sunuluyor.

27 Ocak - 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlik için rezervasyon gerekiyor. Zoom Meeting uygulaması üzerinden oyun yöneticisi rehberliğinde yapılacak etkinlikte, katılımcıların kamera ve mikrofonlarının açık oluyor.

Oyun Seansları:



27 Ocak Cuma

19.00 / 20.30

8 Şubat Çarşamba

19.00 / 20.30

22 Şubat Çarşamba

19.00 / 20.30

22 Mart Çarşamba

19.00 / 20.30

29 Mart Çarşamba

19.00 / 20.30

7 Nisan Cuma

19.00 / 20.30

12 Nisan Çarşamba

19.00 / 20.30

19 Nisan Çarşamba

19.00 / 20.30