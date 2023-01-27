Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar
ABONE OL

Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 27 Ocak - 19 Nisan tarihleri arasında dijital oyunlara ilgi duyan yetişkinlere yönelik çevrimiçi bir kaçış oyunu sunuyor. “Geleceğin Mirası” adlı oyunda, müzenin koleksiyon sergileri bulmacalar aracılığıyla keşfediliyor, sergilerle bağlantılı şifreler çözülüyor ve sanat eserleri kurtarılıyor.

Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'
HABERTURK.COM

Dijital Bir Avrupa için Yenilikçi Müzeler (InnoMaDE) projesi kapsamında yetişkinlere yönelik hazırlanan çevrimiçi kaçış oyunu “Geleceğin Mirası”, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonundan ilhamla şekillendirildi. Creative Business Network iş birliğiyle, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa koordinasyonunda yürütülen proje uyarınca tasarlanan oyuna Pera Müzesi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Takımlar halinde oynanan bu sıradışı oyunda katılımcılar, Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini şifreleri ve bulmacaları çözerek keşfederken, oyun süresince insanlığın Yapay Zekâ ile mücadelesinden galip çıkması için çaba harcıyorlar. Yarışmacıları müze izleyicisi olmanın ötesine taşıyan oyun, onları sergilenen sanat eserlerini kurtarma serüvenine dahil ediyor.

“Geleceğin Mirası” oyun seansları, Türkçe ve İngilizce olarak iki dil seçeneğiyle sunuluyor.
27 Ocak - 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlik için rezervasyon gerekiyor. Zoom Meeting uygulaması üzerinden oyun yöneticisi rehberliğinde yapılacak etkinlikte, katılımcıların kamera ve mikrofonlarının açık oluyor.

Oyun Seansları:

27 Ocak Cuma
19.00 / 20.30

8 Şubat Çarşamba
19.00 / 20.30

22 Şubat Çarşamba
19.00 / 20.30

22 Mart Çarşamba
19.00 / 20.30

29 Mart Çarşamba
19.00 / 20.30

7 Nisan Cuma
19.00 / 20.30

12 Nisan Çarşamba
19.00 / 20.30

19 Nisan Çarşamba
19.00 / 20.30

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Webtoon’lar ilk kez Türkçede!
KÜLTÜR-SANAT Webtoon’lar ilk kez Türkçede
'DINOSAUR WORLD LIVE' Maximum Uniq Hall’da
KÜLTÜR-SANAT Dinozorlar İstanbul'a geliyor
Çocuklar AKM'de tiyatroya doyacak
KÜLTÜR-SANAT Çocuklar AKM'de tiyatroya doyacak
'Aşk, Mark ve Ölüm' AKM Yeşilçam Sineması'nda
KÜLTÜR-SANAT 'Aşk, Mark ve Ölüm' AKM'de
İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor
KÜLTÜR-SANAT İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor
Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'
KÜLTÜR-SANAT Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'
Gizemli tablonun sırrını çözmek için yapay zeka kullandılar
KÜLTÜR-SANAT Gizemli tablonun sırrını çözmek için yapay zeka ...
Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor
KÜLTÜR-SANAT Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor
Oscar adayları 2023 açıklandı... İşte 95. Oscar Ödülleri adayları! - Öne çıkan haberler
KÜLTÜR-SANAT Oscar adayları açıklandı
Altın Ahududu Ödülleri için adaylar açıklandı
KÜLTÜR-SANAT Yılın en 'kötüleri' olmak için yarışıyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.