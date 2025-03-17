Pera Müzesi’nden nisan ara tatili atölyeleri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Nisan ara tatilinde sanat, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren Ara Tatil Atölyeleri ile çocukları ağırlamaya hazırlanıyor.

Müzenin koleksiyon sergilerinden ilhamla düzenlenecek atölyelerde çocuklar rehberli sergi turlarıyla sanatı yakından keşfederken, atölye çalışmalarında kendi özgün eserlerini üretecek. 2-5 Nisan arasında gerçekleştirilecek atölyelerde, çocuklar farklı malzemeler ve tekniklerle tanışarak hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Müzenin koleksiyon sergileri Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Kahve Molası ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı’ndan ilham alan programda, 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik dört farklı atölye yer alıyor.

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SANATLA DOLU BİR ARA TATİL

4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen Kesişen Portreler atölyesi, çocukların kolaj tekniği ile geçmişe ait portreleri yeniden yorumlamalarını sağlıyor.

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey sergilerinden ilham alan çocuklar, tabloları inceleyerek farklı yüz ifadeleri, aksesuarlar ve giysiler üzerine sohbet ediyor.

Ardından, resimlerdeki figürleri keserek şeffaf filmler arasında yeni kompozisyonlar oluşturuyor ve laminasyon tekniğiyle kendi özgün portrelerini yaratıyor.

Kahve Güğümünün Desenleri atölyesinde, 4-6 yaş grubundaki katılımcılar Kahve Molası sergisini rehber eşliğinde geziyor ve çini motiflerinin tekrar eden desenlerini keşfediyor. Karton tabaklar üzerine stencil baskı tekniğiyle süslemeler yapan çocuklar, kulp ve kapak gibi detayları da ekleyerek kendi kahve güğümlerini tasarlıyor.

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7-12 yaş grubuna yönelik Çini Motifli Kocaman Fincanlar atölyesi, çocukları çini sanatının estetik dünyasıyla buluşturuyor. Kahve Molası sergisinden esinlenen çocuklar, karton kullanarak büyük ölçekli kahve fincanları yapıyor. Kütahya çinilerinin karakteristik desenlerinden ilham alarak doğal boyalarla fincanlarını süsleyen katılımcılar, el becerilerini geliştirirken geleneksel sanatlarla çağdaş bir bağ kuruyor.

Zamane Ağırlıkları atölyesi, 7-12 yaş grubundaki çocukları tarih boyunca kullanılan ağırlıkların hikâyesini keşfetmeye davet ediyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisini rehber eşliğinde gezen çocuklar, Anadolu’daki tüccarların yüzyıllar önce kullandığı ağırlıkları inceleyerek geçmişin izlerini sürüyor. Ardından, seramik hamuru kullanarak günümüz sembollerini taşıyan özgün ağırlıklar tasarlıyor.