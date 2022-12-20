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'Prestij Meselesi'nin afişi gözler önüne serildi

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'nin afiyi yayımlandı. Afişi, birçok Hollywood filminin afişine imza atan Emrah Yücel tasarladı

'Prestij Meselesi'nin afişi gözler önüne serildi
HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi Prestij Meselesi’nin merakla beklenen afişi yayınlandı. Filmin beğeni toplayan afişinin tasarımını Hollywood’da yüzlerce Hollywood filminin afiş tasarımını yapan Emrah Yücel üstlendi.

‘Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’den Gerçek Bir Umut Hikâyesi’ temasıyla yayımlanan afiş beğeni topladı.

Yılın en iddialı filmi Prestij Meselesi’nin iddialı afişi yüzlerce Hollywood filminin de afişini tasarlayan başarılı isim Emrah Yücel imzası taşıyor.

Dev bütçeli filmin dev oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

3 Şubat’ta vizyona girecek olan Prestij Meselesi’nin senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül; yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

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