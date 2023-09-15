Prof. Devrim Erbil, 'Seçmeler'i sundu

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Prof. Devrim Erbil, 14 Eylül - 30 Ekim 2023 arasında DG Art Project’in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği 'Seçmeler' adlı kişisel sergisinde yağlı boya, gicle ve halılardan oluşan 38 parça eser yer alıyor.

Zeynep Öztürk - Devrim Erbil

Resimlerinde konu olarak İstanbul’u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Prof. Devrim Erbil'in doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarına da yer verdiği sergide sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunuyor.

Hamdi Alkan

DG Art Project’te açılan sergi, 30 Ekim 2023'e kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına katılanlar arasında; Aslı-Bora Pehlivanlar, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Esra-Fatih Öztürk, Fatih-Figen Kıral, Hamdi Alkan, Hasan Kosif, Arzu Gündoğdu, Adnan Sezgin, Dursun-Pınar Gündoğdu, Merve-Murat Mermer, Müge-Gökhan Elçin, Ömer Abacı, Selvi-Bülent Serttaş, Serpil Naz-Esra Özkan, Tülay Dölen, Özlem Mutlu Çetin ve Vildan Mumcu gibi isimler vardı.