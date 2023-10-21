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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Promiyeri gerçekleştirildi

        Promiyeri gerçekleştirildi

        Savaşın dehşeti sahnede yankılandı: 'Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek'in promiyeri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:19
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        Düş ve gerçekler
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        Deniz Hamzaoğlu ile Deniz Barut’un rol aldığı, Ferenc Karinthy’nin yazdığı ve Özge Kayakutlu’nun dilimize çevirdiği ‘Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek’ adlı oyunu Trump Sahne’de ilk kez izleyicilerle buluştu. Oyun, bomba ve siren sesleri altında savaşın anlamsızlığını anlatıyor.

        Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyunun prömiyerine; Sedef Avcı, Sevil Akı, Engin Benli, Zeynep Köse, Yüksel Aksu, Kanbolat Görkem Arslan ve Meltem Pamirtan gibi ünlü isimler katıldı. Oyun sonrasında Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut, ekiple birlikte pasta kesti ve tebrikleri kabul etti.

        Oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer alan Deniz Hamzaoğlu’na Deniz Barut eşlik ederken, oyun 24 Kasım’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        Oyun; korkunç bir kuşatma sırasında her şeyini kaybetmiş iki yabancının yaşadıklarını gözler önüne sererken, kahramanları geçmişle yüzleştiriyor. Savaşın dehşeti ile baş etmek için kimi zaman hayallere, kimi zaman oyunlara sığınan insanların hayata tutunmak isterken çıktıkları yolculukta, Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut izleyenleri, aynı zamanda kendi yolculuklarına da çıkmaya davet ediyor.

        Konusu...

        Giderek daralan korkunç bir kuşatma… Her şeyini kaybetmiş iki yabancı… Çevrelerindeki dünya yerle bir olurken, onlar güvenli olduğunu düşündükleri sığınaklarında, hayaller kurup, oyunlar oynayarak, hem savaşın dehşetiyle baş etmeye çalışırken, hem de kendi geçmişleriyle yüzleşirler… Ancak, her türlü acımasızlığın hüküm sürdüğü bir çağda düşler yarım kalıp, yalanlar ortaya saçıldıkça, bu iki kaçağın gerçekte kim oldukları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

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        #Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek
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