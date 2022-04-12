Philadelphia Orkestrası'nda Refik Anadol imzası

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Yapay zekâ, veri bilimi ve makine öğrenmesi teknolojilerinin yardımıyla eserlerini üreten medya sanatçısı Refik Anadol, Philadelphia Orkestrası ile birlikte heyecan verici bir iş birliğine imza attı.

Philadelphia Orkestrası'nın Verizon Hall'da gerçekleştirdiği konsere sanatçı Refik Anadol'un yapay zekâyı kullanarak oluşturduğu dijital sanat eseri AI Data Sculpture (Yapay Zeka Veri Heykeli) eşlik etti.

Konserde Beethoven'ın 1823 yılında tamamladığı Missa Solemnis, 21. yüzyıl teknolojisiyle birleşti.

Anadol, eseri için Beethoven'ın Avrupa'da karşılaşmış olabileceği binaların 12 milyon adet görüntüsünden oluşan bir veri tabanı hazırladı.

Daha sonra, geliştirdiği özel bir yazılımla yapay zekanın, Beethoven'ı icra eden orkestrayı dinlemesini sağladı.

Orkestra Missa Solemnis'i yorumlarken, Beethoven'ın yaşadığı dönemin mimarisine alternatif olarak, hayali bir mimari oluşturdu.

Orkestra üyeleri eseri, akıcı bilgisayar görüntüleri önünde çaldı.

7, 9 ve 10 Nisan'da gerçekleşen konser serisi, seyirciler tarafından büyük alkış topladı.

Orkestra yöneticisi Yannick Nézet-Séguin, Anadol'un, Beethoven'ı yeniden tasavvur etme fikri için "Muhteşem" yorumunda bulundu ve şöyle devam etti:

"İlk günden beri son derece açık fikirli. Yeni konseptler keşfediyor, bilgisayarlara ve algoritmalara güveniyor. Bu gerçekten geleceğe dönük, son teknoloji bir hayal gücü. İş birliğini derinden takdir ediyorum. Zamanımızın çok ötesinde olan birçok karmaşık fikri tartıştık. Ancak şimdi böyle bir diyalogda bulunduysak eminim ileride bir gün başarabiliriz ”