Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Reggae Day' 8 Eylül'de İstanbul'da

        'Reggae Day' 8 Eylül'de İstanbul'da

        'Roots Reggae Day' festivali 8 Eylül Pazar günü reggae müziğin tüm renkleri kucaklayan dingin ritimleri KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluşturacak. Reggae festivalinde, bu yıl Sattas, Hey! Douglas, Goril, Levvera, Simba Roots Sound System ve DJ C-Fyah sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 00:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Reggae Day' 8 Eylül'de İstanbul'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jamaika’da doğup yükselen ve dingin ritimleriyle kendini tüm dünyaya sevdiren reggae müziğin ülkemizdeki temsilcileri ve sevenleri, bu yıl yeniden KüçükÇiftlik Bahçe’de buluşacak.

        8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Roots Reggae Day’de Türkçe reggae müziğin temsilcileri gün boyu KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde olacak.

        Sattas
        Sattas

        Roots Reggae Day’de, Türkçe reggae müziğinin tartışmasız en önemli temsilcisi ve Türkiye’nin en eğlenceli müzik gruplarından biri olan Sattas sahne alacak. Sattas’ın öncesinde ise sahnede Elektronik müzik dünyasında Anadolu ezgilerini modern ritimlerle harmanlayan tarzıyla dikkat çeken Hey! Douglas, yepyeni bir set ile müzikseverlerin karşısında olacak.

        Goril
        Goril

        Mini reggae festivalin sahnesi ayrıca Ankara’nın sayılı reggae gruplarından Goril’i, Bosphoroots grubunun solisti Koray Sürücü a.k.a. Levvera, İsviçre’den Simba Roots Soundsystem, prodüktör ve DJ C-FYAH sahneye çıkacak. KüçükÇiftlik Bahçe’de Roots Reggae Day’in biletleri Biletix ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küçükçiftlik Park
        #Hey! Douglas
        #Roots Reggae Day
        #festival
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galibiyet pankartı!
        Galibiyet pankartı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme