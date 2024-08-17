'Reggae Day' 8 Eylül'de İstanbul'da

Jamaika’da doğup yükselen ve dingin ritimleriyle kendini tüm dünyaya sevdiren reggae müziğin ülkemizdeki temsilcileri ve sevenleri, bu yıl yeniden KüçükÇiftlik Bahçe’de buluşacak.

8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Roots Reggae Day’de Türkçe reggae müziğin temsilcileri gün boyu KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde olacak.

Sattas

Roots Reggae Day’de, Türkçe reggae müziğinin tartışmasız en önemli temsilcisi ve Türkiye’nin en eğlenceli müzik gruplarından biri olan Sattas sahne alacak. Sattas’ın öncesinde ise sahnede Elektronik müzik dünyasında Anadolu ezgilerini modern ritimlerle harmanlayan tarzıyla dikkat çeken Hey! Douglas, yepyeni bir set ile müzikseverlerin karşısında olacak.