Regl ağrısını önlemenin yolları

Regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, "Ağrı başladığında Ilık bir almak da ağrıyı azaltabilir. Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir. Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratarak ağrıları arttırabilir" önerilerinde bulundu