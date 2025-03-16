'Romeo ve Juliet' prömiyeri gerçekleştirildi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet' balesi, uzun bir aradan sonra muhteşem koreografisiyle geri döndü. 'Romeo ve Juliet' balesi, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen eser, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için hazırladığı özgün koreografiyle sanatseverlerden büyük alkış aldı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi 'Romeo ve Juliet', yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri ise Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri.