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Rutubet filmi 2024 Oscar aday adayı oldu

Turan Haste'nin yönettiği Rutubet, ABD'deki Santa Barbara Film Festivali'nde En İyi Kısa Film seçildi

Rutubet filmi 2024 Oscar aday adayı oldu
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, film, Oscar sertifikasına sahip bu ödül sayesinde, 2024 Akademi Ödülleri'nde (Oscar) 'En İyi Kısa Film' dalında aday adayı olma şansını yakaladı.

Bu yıl 8-18 Şubat'ta 35'inci kez düzenlenen festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ABD prömiyerini yapan film, kurmaca dalında yarışan 29 film arasından en iyi film seçilerek Bruce Corwin Ödülü'nü kazandı.

Oscar Qualification sertifikasına sahip bu ödülle Rutubet, gelecek yıl 96'ncı kez yapılacak Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyelerinin değerlendirmesine sunulacak kısa filmler arasına girdi.

M. Furkan Daşbilek'in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği Rutubet, geçen yıl dünya prömiyerini 79'uncu Venedik Film Festivali'nde yapmış, bu yıl da 13'üncü Bakü Kısa Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen Ödülü'nü almıştı.

Türkiye'de ilk kez 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen film, İzmir Kısa Film Festivali'nden de En İyi Oyuncu Ödülü ile dönmüştü.

İshak rolünü oyuncu Mücahit Koçak'ın canlandırdığı filmde, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya da rol alıyor.

Cinemans, RemoFilms ve Creative Prodüksiyon yapımı olan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve TRT 12 Punto'nun ortak yapımında gerçekleştirildi.

Filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova üstlenirken, kurgusuna Taylan Tuncer ve Turan Haste, ses tasarımına Meriç Erseçgen, sanat yönetmenliğine Zafer Malkoç ve müziklerine Mehmet Ağbaba imza attı.

Kötülüğün, üstüne sis gibi çöktüğü bir köyde geçen Rutubet, Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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