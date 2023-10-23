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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Sadık Ahmet'in çekimleri tamamlandı

        'Sadık Ahmet'in çekimleri tamamlandı

        Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan tıp doktoru ve siyasetçi Dr. Sadık Ahmet'in yaşamını gözler önüne serecek olan 'Sadık Ahmet'in çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 08:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:50
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        Çekimleri tamamlandı
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        Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen ‘Sadık Ahmet’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı. Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran lider Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikâyesini anlatan film, gösterime 2024'te girecek.

        Turgay Aydın

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        Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta’ya, senaryosu Mert Dikmen’e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film, gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını gözler önüne serecek. 'Sadık Ahmet'i Turgay Aydın canlandırdı.

        Uğur Yücel

        Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol ve Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör yer alıyor.

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        #Sadık ahmet
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