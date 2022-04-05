Doğul gününde kabri başında anıldı 0:00 / 0:00

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Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi yine doğum günü olan 5 Nisan'da oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık’ın da hazır bulunduğu anmaya yakın dostları ve sevenleri tarafından anıldı.

Babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Ölüm günüyle doğum günü arasında yaklaşık 15 gün var Sadri Alışık’ın. O yüzden özellikle mart ve nisan ayları insanın içine en özel hasret kokularıyla gelip devriliyor. Sadri Alışık bugün 97 yaşında da, biz hala kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında. Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize. Zaman insana alışmayı öğretiyor da, unutmayı asla. İyi doğdun iyi ki varsın Sadri Alışık. 27 yıl sonra da olsa ramazan ayında bu yağmurlu ve soğuk günde kabri basında hala böyle kalabalık sevenleri, hayranları ve dostlarıyla olmak mutluluk verici. Teşekkür ediyorum" dedi.