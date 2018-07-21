Dün öğlen saatlerinde yeni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca aradı cep telefonumdan.

“Fatih Bey, sağlık çalışanlarının ve meslektaşımız doktorların sorunları ile ilgili yazılarınıza teşekkür etmekle başlayayım. Son iki gündür çok doğru şeyler yazdınız, hepsini okudum” dedi ve yapmayı planladıklarını anlattı:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemekle ilgili kararlılığımız var, bu kabul edilebilir durum değil” diyen Bakan “Bu durumun zaten Ceza Kanunu'nda bir karşılığı var. 1 ila 3 yıl arasında hapis öngörüyor. Eğer bu saldırı kamu görevi nedeniyle yapılmışsa yüzde 50 oranında da artış yapılıyor, ancak bu durum yeterince önleyici değil” diyerek ilk etapta aldıkları önlemlerin neler olacağını aktardı:

“Şu anda hastanelerimizde özel güvenlik personeli görev yapıyor. Aciller dahil. Ancak özel güvenlik personelinin ne yazık ki, bir caydırıcılığı olmadığını gördük. Bu yüzden de bundan böyle acil servislerde birer polis noktası oluşturulacak. Bunu konuyu İçişleri Bakanımız ile ele aldık ve hemen bir genelge yayınladılar. Öncelikle diğerlerine oranla daha yoğun ve bu olayların daha çok karşılaşıldığı 201 hastanemizin acil servislerinde polis görev yapacak.

Adalet Bakanımızla yaptığımız bir görüşme ile de saldırıya uğrayan hekimlerimizin ifadelerini hastanelerdeki polis noktalarında alacağız. Çünkü mevcut durumda saldırganla birlikte hekimlerimiz de karakola giderek ifade vermek zorunda kalıyordu. Bu da hem hekimin psikolojsiini bozuyor, sanki suçlu imiş gibi karakola gitmesine neden oluyor, hem de hastanede düzeni aksatıyordu. Artık hekimlerimizin şikayetleri ve ifadeleri de hastanelerde alınacak. Cezaların arttırılması gibi bazı başka tedbirler de gündeme gelecektir ama öncelikli olarak bunları yaptık. Bununla ilgili genelgeleri de dün (önceki gün) yayınladı ilgili bakanlarımız.

Bunların yanı sıra hekimlerimizin özlük hakları, emeklilikleri, ücretler, genel olarak koşulları ile ilgili daha iyi ve hekimlerimizin sorunlarını giderici önlemleri de alıyoruz. Çok hızlı düzenlemeler yapacağız. Hem hasta hem hekimler açısından hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sistemi kuracağız."

Bakan Koca, başta yeni kurulan şehir hastaneleri olmak üzere hem kamu hem de özel hastanelerin yurt dışına açılabilmesi ve uluslararası sağlık hizmeti verilmesi için hepsinin yurt dışı bağlantılarını kuracak bir anonim şirket yapılanması için de yasal düzenlemenin yapıldığını aktardı.

Kanser tedavilerinde fark alınmaması ile ilgili yeni düzenlemenin ise üniversite hastanelerinde sorun yarattığını, üniversite hastanelerinin fark almaya devam ettiğini ama yeni düzenleme ile bu fikrin alınmayacağını, ancak ünivesite hastanelerinin döner sermaye gelirlerinin ortadan kaybolmaması için 5 kata kadar farkın devlet tarafından ödeneceğini de belirtti.

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