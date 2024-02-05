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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Şahane Misafir' İtalya'da sahneleniyor

        'Şahane Misafir' İtalya'da sahneleniyor

        Usta yönetmen Ferzan Özpetek'in 2012 yapımı sinema filmi Şahane Misafir, 7 Şubat'ta İtalya'nın en büyük tiyatrolarından Ambra Jovinelli de sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 00:24 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:24
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        'Şahane Misafir' İtalya'da sahneleniyor
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        Ferzan Özpetek, sinemadan tiyatroya uyarladığı Serseri Mayınlar’daki başarısını “Şahane Misafir” ile devam ettiriyor. Özpetek'in, 2012 yapımı sinema filmi 7 Şubat’ta tiyatro seyircisi ile buluşacak. Başrollerinde İtalyan oyuncuların yanı sıra Cem Yılmaz’ın da rol aldığı sinema filmi Şahane Misafir’in tiyatro uyarlamasında Serra Yılmaz rol alıyor.

        7 Şubat’ta gerçekleşecek prömiyerin ardından 18 Şubat’a kadar Ambra Jovinelli’de sahnelenecek eserde, Tosca D’aquino, Federico Cesari, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi ve Fabio Zarrella da rol alıyor.

        Şahane Misafir (Magnifica Presence), yanılsama ile gerçeklik, rüya ile gerçek, aşk ile alaycılık, sinema, tiyatro ve sihirli güçler arasındaki komik gelişmeleri sahneye aktaracak.

        Gerilim, komedi ve dramı bir arada işleyen Şahane Misafir, gösterime girdiği 2012 yılında İtalyan Sinema Akademisi tarafından ‘İtalyan Oscar’ı’ olarak da bilinen “David di Donatello Sinema Ödülleri”nde 8 dalda aday gösterilmişti.

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        #Ferzan Özpetek
        #Ambra Jovinelli
        #tiyatro

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