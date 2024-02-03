Salt Grafik Tasarım Arşivi'nden ilk adım

Kuruluşundan bu yana farklı disiplinler arasındaki kesişim ve etkileşimleri araştıran Salt, Grafik Tasarım Arşivi çalışmalarına başladı. Grafik Tasarım Arşivi çalışmaları, Bülent Erkmen ve Sadık Karamustafa arşivlerinin dijitalleştirilmesi ve kataloglanmasıyla başlıyor. Erkmen ve Karamustafa’nın 1960’lardan günümüze mesleki üretimleri ile parçası oldukları tasarım ve kültür ortamının izini süren bu çalışma, Salt Araştırma’nın Türkiye’de grafik tasarımın seyrini politik, toplumsal ve kültürel gelişmeler ışığında ele alacağı projelerin ilk ayağını oluşturuyor.

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Erkmen ve Karamustafa’nın arşivlerinde, tasarımcıların profesyonel işleri, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar, konsepti kendilerine ait sanat/tasarım projeleri, dönemin tasarım ve kültür ortamının bir izdüşümü niteliğindeki yazışmaları, fotoğraf, efemera, eskiz ve defterlerinin yanı sıra tasarım gündemine ilişkin basında yer almış haber ve eleştiriler, röportajlar, radyo-televizyon program kayıtları yer alıyor. 2024 sonbaharında archives.saltresearch.org’da erişime açılması planlanan arşivlere, Türkiye’de grafik tasarımın belirleyici bir rol kazanıp tasarımcının bir özne olarak öne çıktığı 1980 sonrası sürece odaklı bir sergi ile e-yayınlar eşlik edecek.

Bu kapsamlı çalışmayla, gerek grafik tasarım alanındaki aktörleri ve anlayış çeşitliliğini ele alan araştırmalara, gerekse grafik tasarım tarihine ilişkin yerel ve uluslararası bağlamları gözeten okumalara yönelik bir zemin oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca Salt Araştırma’daki arşivlere dolaylı olarak dâhil olmuş grafik tasarım odaklı kaynakların da yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

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Bülent Erkmen Hakkında

1972’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1968-1973 yıllarında Devlet Film Arşivi’nin genel sekreterliğini üstlendi. 1980-1995 yıllarında profesyonel çalışmalarını kurucu ortağı olduğu Reklamevi’nde yürüttü; 1995’te BEK Tasarım ve Danışmanlık’ı kurdu. 1975’ten 2015’e MSGSÜ’de öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1980’lerden bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığı sergi ve yarışmalarda yüzü aşkın ödül kazandı; işleri uluslararası yayınlarda yer aldı. Alliance Graphique Internationale (AGI) ve Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) üyesi olan tasarımcının işleri Fransa, İsviçre, ABD, Almanya, Finlandiya ve Polonya başta olmak üzere birçok müze koleksiyonuna dâhil edildi. Deneysel ve disiplinlerarası yaklaşımın öne çıktığı, tiyatro dâhil pek çok proje gerçekleştirmiş olan Erkmen, 1990’lardan bugüne ürettiklerini dönemsel bir döküm niteliği de taşıyan sergiler ve kitaplarla bir araya getirdi. Grafik tasarımın yanı sıra marka danışmanlığı, üç boyutlu nesne ve sergi tasarımı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Sadık Karamustafa Hakkında

1946’da Fatsa, Yalıköy’de doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) grafik tasarım eğitiminin ardından aynı okulda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1979’da kendi atölyesini kurana dek yayınevleri, reklam ajansları ve tiyatrolarda çalıştı; 2001’de Ayşe Karamustafa ile Karamustafa Tasarım’ı kurdu. 1989’da eğitim vermeye başladığı MSGSÜ’den 2013’te profesör unvanıyla emekli oldu. Profesyonel yaşamı boyunca arkeolojiden sanata, mimarlıktan edebiyata pek çok alanda sergileme, yayın ve kurumsal kimlik tasarımı projeleri gerçekleştirdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergide yer aldı; ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarının seçici kurul üyeliklerinde bulundu. 1995’ten bu yana Tüyap Kitap ve Sanat Fuarları’nın tasarım danışmanlığını yürüten tasarımcı, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı Konuk Ülke Türkiye programının baş küratörlüğünü üstlendi; 2010’da Adalar Müzesi’nin kurucu ekibinde yer aldı. 1982’den başlayarak Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (GMK) çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. 1995-1999 yıllarında Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (IcoD) iki dönem başkan yardımcılığını yapan Karamustafa, 1997’de Türkiye’den Alliance Graphique Internationale’e (AGI) üye seçilen ilk grafik tasarımcı oldu. Aynı yıldan itibaren İstanbul’da tasarım eğitimi üzerine bir ilk niteliğindeki uluslararası etkinlik “Grafist: Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Günleri”nin proje yönetmenliğini üstlendi. Yaşamını İstanbul, Ayvalık ve Berlin’de sürdürüyor.