"Sanat Güneşi" Zeki Müren vefatının 22'nci yılında anılıyor
24.09.2018 - 15:46 | Güncelleme: AA
Türk Sanat Müziği'nin kadife sesi, Zeki Müren 24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. "Sanat Güneşi"miz, vefatının 22'nci yılında anılıyor
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Canlı yayında rahatsızlanarak 24 Eylül 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren vefatının 22. yılında anılıyor.
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AA'nın haberine göre Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı 6 Aralık 1931'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan ve yeteneği babası tarafından keşfedilen Müren, Tamburi İzzet Gerçeker'den solfej ve sanat müziği usul dersleri aldı.
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Müren, ilk bestelerini 1940'larda yaparken, bir yandan İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak devam etti.
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Dönemin ünlü müzisyenlerinden Agopos Efendi ile udi Kirkor Efendi'den 1949'da dersler almaya başlayan Müren, daha sonra Refik Fersan ve Şerif İçli hocalardan fasıl musikisi, klasik Türk müziği makamları, usül ve kuramları üzerine dersler aldı.
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Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren, 24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
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Cenazesi çok büyük bir halk kalabalığının katıldığı törenle kaldırılan Müren, doğum yeri Bursa’da toprağa verildi. Ölümünün ardından sanatçının Bodrum'da son yıllarını yaşadığı evi Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürüldü.
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İtalyan sinema sanatçısı Sophia Loren onuruna 26 Nisan 1974'te verilen resepsiyona sanatçı Zeki Müren katıldı.
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