Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat 'Sanatta Yaratıcı Bakışlar' başvuruları başlıyor

        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar' programının başvuruları başlıyor

        İKSV Alt Kat'ın yürüttüğü Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programının sonbahar dönemi için başvuru dönemi başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar' başvuruları başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İKSV Alt Kat'la kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmaya devam ediyor.

        İKSV Alt Kat'ın Paribu desteğiyle yürüttüğü Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programının sonbahar dönemi için başvuru dönemi başlıyor.

        2023 Ekim ve Kasım aylarında düzenlenecek program, farklı disiplinlerden 4 sanatçıyı 16-25 yaş arasındaki genç sanatseverlerle buluşturacak.

        Her biri 4 hafta sürecek atölye serilerinde, Selda Taşkın ile film kurgusu, Gökalp Gönen ile stop-motion animasyon film üretimi, Can Memişoğulları ile yaratıcı ses ve görsel kodlama ve Alper Aydın ile arazi sanatı ve güncel sanat çalışmaları gibi farkı alanlara odaklanılacak.

        REKLAM

        Atölye serilerinin ikisi, Şişhane’de İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan İKSV Alt Kat’ta yüz yüze gerçekleştirilecek, diğer ikisi çevrimiçi düzenlenecek.

        16-25 yaş arasındaki gençler için hazırlanan Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programına katılmak isteyenler İKSV Alt Kat web sitesindeki ilgili formu doldurarak başvuru yapabilir.

        Ayrıca, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle atölyelere deprem bölgesinden İstanbul’a gelen veya deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan gençlerin katılımı da teşvik ediliyor.

        İLK DÖNEM KATILIMCILARI: SANATTA YARATICI BAKIŞLAR

        İKSV Alt Kat’ın Nisan 2023’te başlattığı atölye programının ilk dönemine 42 genç katıldı.

        Tan Tunçağ ile Elektronik Müzik ve Gökçe Uygun’la Ses Tasarımı ve Sahne Uygulamaları atölyelerinde elektronik müziğin tarihi, yapısı ve üretim tekniklerinden farklı ses tasarımları ve sahne uygulamaları ele alındı.

        SANATTA YARATICI BAKIŞLAR SONBAHAR DÖNEMİ ATÖLYELERİ

        REKLAM

        Selda Taşkın ile Film Kurgu Atölyesi (22-25 yaş)

        Kurgucu Selda Taşkın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, film üretiminde kurgu süreci ve kurgucunun çalışma alanları konularında bilgi edinecekler, profesyonel olarak çekilmiş bir filmden seçilen birkaç sahneyi birlikte kurgulayacaklar.

        Tarih: 11 Ekim Çarşamba, 18 Ekim Çarşamba, 25 Ekim Çarşamba, 1 Kasım Çarşamba

        Saat: 17.00-19.30

        Atölye alanı: Çevrimiçi

        Son başvuru tarihi: 1 Ekim 2023

        Gökalp Gönen ile Stop-Motion Animasyon Film Atölyesi (19-21 yaş)

        Bağımsız animatör ve yönetmen Gökalp Gönen’in yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, animasyon alanında dünyadan farklı örnekleri izleyip inceleyecek, aynı malzeme ile bambaşka animasyon filmler üretecek, farklı üretim teknikleri geliştirecek ve birbirlerinin filmleri hakkında fikirlerini paylaşacaklar.

        REKLAM

        Tarih: 18 Ekim Çarşamba, 25 Ekim Çarşamba, 1 Kasım Çarşamba, 8 Kasım Çarşamba

        Saat: 17.00-19.30

        Atölye alanı: İKSV Alt Kat

        Başvuru tarihi: 26 Eylül 2023

        Can Memişoğulları ile Yaratıcı Ses ve Görsel Kodlama Atölyesi (19-21 yaş)

        Yeni medya sanatı enstalasyonları içeren çalışmalar yapan sanatçı Can Memişoğulları’nın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar Max 8 isimli görsel kodlama dilini öğrenecek, ses fenomenine odaklanıp bunun dijital dünyadaki çalışma yöntemlerini deneyimleyecek. Katılımcılar, atölye boyunca yeni yönlerini keşfettikleri iki medyumu bir arada kullandıkları işitsel ve görsel işler hazırlayacaklar.

        Tarih: 19 Ekim Perşembe, 26 Ekim Perşembe, 2 Kasım Perşembe, 9 Kasım Perşembe

        Saat: 17.00-19.30

        Atölye alanı: İKSV Alt Kat

        Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2023

        Alper Aydın ile Arazi Sanatı ve Güncel Sanat Atölyesi (16-18 yaş)

        Güncel sanat ve arazi sanatı alanlarında üretim yapan sanatçı Alper Aydın’ın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, tarih öncesi dönemde yapılan mağara resimlerinden başlayıp ev kavramını irdeleyecek, bulundukları coğrafyaların sunduklarıyla ve özgün hayalleriyle eserlerini hazırlayacaklar.

        Tarih: 2 Kasım Perşembe, 9 Kasım Perşembe, 16 Kasım Perşembe, 23 Kasım Perşembe

        Saat: 17.00-19.30

        Atölye alanı: Çevrimiçi

        Başvuru tarihi: 12 Ekim 2023

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sanatta Yaratıcı Bakışlar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?