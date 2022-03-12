Savaş karşıtı en iyi 15 film

DOĞUM GÜNÜ 4 TEMMUZ (1989)

(Born of the Fourth of July)

Kovic’in 1976’da yayımlanan otobiyografik kitabından sinemaya uyarlandı. Yönetmen Oliver Stone, Kovic’le birlikte yazdığı senaryoda Kovic’in hayatından 20 yılı aşkın bir sürenin hikâyesini anlattı. Çocukluğundan Vietnam Savaşı’na kadar uzanan dönemde Kovic, ülkesi için doğru olan yapmak isteyen masum bir genç olarak çıkar karşımıza. Savaş sırasında yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Kovic için travmayı atlatmak kolay olmaz. Ama bir süre sonra hayata yeniden tutunmaya çalışırken, Vietnam Savaşı başta olmak üzere yaşadığı her şeyin anlamını yeniden sorgulamaya başlar. Tom Cruise’un akılda kalıcı bir Ron Kovic performansıyla karşımıza geldiği film, 8 dalda Oscar’a aday olmuş, kurgu ve yönetmen kategorilerinde ödül kazanmıştı.