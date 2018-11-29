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Seçkin Piriler'in açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Meral Kaplan da açıklamalarda bulunmuştu. Kaplan eski dostunun sözlerinin üzerine, "Polemiklerle gündemde olmak istemiyorum, artık yoruldum. Olay balkonda oldu, Seçkin'in anlattığı gibi değil. Aynısını Kaan'a da yaptı. Tekmelerle saldırdı bize. Beni neden bu kadar incitiyor? Onun çok canı yanacak kıyamıyorum. Bunu bir insana düşmanına yapmaz. Yaptığı hoş değil. Kıvılcım hakkında konuşmazdı onda vicdan olsa. Masum gibi bir kenara çekiliyor Seçkin, ona 'boşanma' diye ben yalvarmıştım.