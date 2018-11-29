20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz yaz ettikleri kavga ile bozulan Seçkin Piriler ile Meral Kaplan arasında şoke eden bir gelişme daha yaşandı.
2. Sayfa programının haberine göre, Seçkin Piriler kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Meral Kaplan'ın evine haciz gönderdi.
Meral Kaplan'ın arabasına el konuldu. Kaplan'ın Piriler'e faiziyle birlikte 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi.
Piriler geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Meral Kaplan ile ilgili; "Meral Kaplan'la yaşanan olayda tek üzüldüğüm şey çocuklarımın önünde olması ve benim evimde olması. Çocuklarıma ve komşularıma rezil oldum. Günlerce evden çıkamadım. İki tane mutlu çocuk yetiştirmek istiyorum. Benim için önemli olan şey bu konuyla gündeme gelip rezil olmam. Meral olayı bilmeyenlere arayıp olayı anlatmış. Ben bu olayı kimseye arayıp anlatmadım.
Gizlim saklım hiçbir şeyim yok . Meral pazartesi günü gelsin buraya anlatsın, istediğini söyleyebilir. Sesini duymak istemiyorum. Kendi aramızda yaşanan bir olay. Evet çocuk kavgasıyla başladı. İnsanların sinirli olduğu dönemlerde tahammül seviyesi azalabilir. Kaan'la evlendiğimde iki aylık hamileydim, çocuklarım bizim bir araya gelmemizi istiyor. Ben ilahi adalete inanıyorum." demişti.
Seçkin Piriler'in açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Meral Kaplan da açıklamalarda bulunmuştu. Kaplan eski dostunun sözlerinin üzerine, "Polemiklerle gündemde olmak istemiyorum, artık yoruldum. Olay balkonda oldu, Seçkin'in anlattığı gibi değil. Aynısını Kaan'a da yaptı. Tekmelerle saldırdı bize. Beni neden bu kadar incitiyor? Onun çok canı yanacak kıyamıyorum. Bunu bir insana düşmanına yapmaz. Yaptığı hoş değil. Kıvılcım hakkında konuşmazdı onda vicdan olsa. Masum gibi bir kenara çekiliyor Seçkin, ona 'boşanma' diye ben yalvarmıştım.
Kendisiyle görüşmek isteyen benim. Neyi aklamayı çalışıyor. Oraya çıkıp kendini öyle bir anlatıyor ki yazıklar olsun. Bana yönelik hep kötü haberler yapılıyor. Ne benimle ne de eski eşimle ilgili konuşmasın artık. Seçkin'i mahkemeye veriyorum." demişti.
"BARIŞMAK İSTEDİ, ÖZÜR DİLEDİ"
Seçkin Piriler de, Meral Kaplan'ın o sözleri üzerine, "Olay balkonda olmadı. Ben de çok yoruldum. Asıl o beni tehdit ediyor. Sürekli mesaj atıyordu. Ben konuşursam o rezil olur asıl. En fazla bana iftira atar. Onun hakkında kötü açıklamalar yapmadım. Arayıp sorun, barışmak için geldi benden özür diledi" şeklinde cevap vermişti.
NE OLMUŞTU?
Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustosta çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatile çıkmış, Gündoğan’da aynı evde kalan Kaplan ve Piriler’in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı.
Evdeki hizmetçinin laf taşıması üzerine çıkan arbedede Kaplan, Piriler'i dövüp yüzünü ve kollarını tırmalamıştı.
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