'Serçenin Gözyaşı'nın yeni gösterim tarihi belli oldu

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen 'Serçenin Gözyaşı' adlı sinema filminin yeni gösterim tarihi belli oldu. Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan 'Serçenin Gözyaşı', izleyicilerle 20 Ekim'de buluşacak.

Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikâyesini, Gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. 'Serçenin Gözyaşı'nın gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

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Çanakkale ve İstanbul’da çekilen 'Serçenin Gözyaşı'nın müziklerini Zeynep Alasya yaptı. Filmde aynı zamanda Ahmet Kaya'nın da bir şarkısı yer alıyor.

Ödüllü Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın yönettiği 'Serçenin Gözyaşı'nda başrolleri; Uğur Güneş, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu paylaştı.

Filmin Konusu... Kocası 'Mesut' tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan 'Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan 'Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat 'Ayten Çetiner' üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri 'Emine, 'Ayten'in annesiyle aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…