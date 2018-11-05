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22 yaşındaki oyuncu, "Neden bir yere varamayacağımı söyleyenlerin hepsi Türk acaba? Bu birbirimizi aşağı çekme çabası neden? Çok iyi gidiyorum güzel kardeşim. Allah aşkına negatif enerjini ve aşağılık komplekslerini benden uzak tutsun sen ve sen gibiler. Bıktım" ifadelerini kullkandı.