Serenay Sarıkaya Altın Koza jürisinde!

Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri belli oldu.

Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, oyuncu, senarist, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film'e 1 Milyon 500 Bin TL değerinde para ödülü verilecek.