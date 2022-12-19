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‘Şimdi’ DasDas'ta prömiyer yaptı

Başrolleri Erdem Şenocak, Levent Kazak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden'in paylaştığı, merakla beklenen tiyatro oyunu 'Şimdi' önceki akşam DasDas’ta ilk defa tiyatroseverlerle buluştu.

‘Şimdi’ DasDas'ta prömiyer yaptı



DasDas, kendi prodüksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır sahnelediği tiyatro oyunlarıyla isminden başarıyla söz ettiren DasDas, uzun zamandır hazırlıkları süren ‘Şimdi’yi tiyatroseverlerle buluşturdu. Tim Crouch’un yazdığı, Öner Erkan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Şimdi’nin hikayesindeki karakterlere Erdem Şenocak, Levent Kazak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden hayat veriyor.



“Bakmayı seçtiğimiz ya da seçmediğimiz her şeyden ne kadar sorumluyuz?” sorusuna cevap arayan ‘Şimdi’, yönetilmekte olan medyatik çılgınlıkların zengin çeşitliliği arasında durup düşünmek için bir toplaşma çağrısı yapıyor. Dün gece gerçekleşen prömiyerin hemen ardından oyun bugün (18 Aralık) 16.00’da yeniden DasDas Açık Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. 7, 8, 28 ve 29 Ocak’ta yeniden sahnelenecek.

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