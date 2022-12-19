‘Şimdi’ DasDas'ta prömiyer yaptı





DasDas, kendi prodüksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır sahnelediği tiyatro oyunlarıyla isminden başarıyla söz ettiren DasDas, uzun zamandır hazırlıkları süren ‘Şimdi’yi tiyatroseverlerle buluşturdu. Tim Crouch’un yazdığı, Öner Erkan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Şimdi’nin hikayesindeki karakterlere Erdem Şenocak, Levent Kazak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden hayat veriyor.