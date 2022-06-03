Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapatıldığı dönemde sektörün kaybını telafi etmek için Aralık 2021’de başlatılan % 0 eğlence vergisi uygulamasının bitiş tarihi 31 Mayıs 2022’ydi.

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edileceği 27 Mayıs 2022’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç, % 0 eğlence vergisi uygulamasının uzatılması hakkında şu açıklamayı yapmıştı; "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’nin desteğiyle uygulaması uzatılan “vergi istisnası”, pandemi sonrası yaralarını sarmaya çalışan sinema sektörü için çok önemli bir destek oldu. Ülkemizin tamamında faaliyet gösteren biz sinema salonu işletmecilerini pandemi dönemi de dahil olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bütün imkanları sektör için seferber eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve adeta sektörün bir bileşeni gibi çalışan Sinema Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarız."

Peki eğlence vergisinin sinema sektörüne 2022’de katkısı ne olacak?

SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç’ten aldığımız bilgiye göre sinemada % 0 eğlence vergisi uygulamasının sinema sektörüne 2022’deki katkısı yaklaşık 100 milyon lira olacak.

100 milyon liranın yarısı sinema salonu işletmecilerinin, diğer yarısı ise filmlerini gösterime çıkaran yapımcıların hanesinde yer alacak.