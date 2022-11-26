'Soft Machine' 9 Aralık'ta İstanbul'da

Kült müzik grubu Soft Machine, 9 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Aralarında Pink Floyd gibi efsanevi grupların ve şarkıcıların da yer aldığı birçok müzisyene ilham veren Soft Machine, gitarda John Etheridge, davulda John Marshall, basta Fred Thelonious Baker, tenor saksafon, flüt ve klavyede ise Theo Travis’ten oluşuyor. Konser, saat 20.00’de başlayacak.

Soft Machine, bir underground rock-fusion grubu olarak 1966’da Robert Wyatt, Kevin Ayers, Mike Ratledge, Daevid Allen tarafından kuruldu. Grubun ismi, underground edebiyatın sembolü William Burroughs’un ‘Soft Machine’ romanından alınma. Davulcu Robert Wyatt ve basçı Kevin Ayers’in ana hatlarını oluşturduğu grubun temel müzikal eksenleri underground rock’a yaslansa da sound’larında caz ve serbest doğaçlamanın unsurlarına rastlanıyor.

Soft Machine, 1981’e kadar çok sık üye değişiklikleri yaşadı. Hugh Hopper,Police’den tanınan Andy Summers, Elton Dean ve Allan Holdsworth gibi pek çok usta müzisyen grubun kadrosunda yer aldı. Büyük usta Robert Wyatt’ın 1970’de grupla ilişkisi kesildi fakat grup fusion ruhlu müzikal kalitesinden ödün vermeden birbirinden önemli yeni müzisyenlerle başarılı albümler yayımladı.

1975’te yayınlanan ‘Bundles’ adlı albümleriyle sound’larını caz-fusion’a çevirdiler. Saksofoncu Elton Dean, grubun değişiminin öncüsü bas gitarist Hugh Hopper, caz davulun efsane ismi John Marshall ile gitarist John Etheridge; grubun 1981’de dağılışından sonra tekrar buluşup Soft Machine’i diriltmeye karar verdi. Topluluk 2018 yılında müthiş bir geri dönüş yaparak, progresif soslu hür cazın son dönemlerdeki iyi örneklerinden biri olarak gösterilen “Hidden Details” adlı kayda imza attı.