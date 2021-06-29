Bingöl'deki yangın 4 gün sonra söndürüldü 0:00 / 0:00

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İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında, ekipler aralıksız çalışma yürüttü.

Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 itfaiye, 5 kepçe ve dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 ekskavatör, 3 su ikmal aracı, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 45 ekibin çalışması sonucu, bu sabah saatlerinden itibaren sadece bir bölgedeki yangın da söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının tamamen söndürüldüğü görülüyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.