MİT ve emniyetin koordineli çalışması sonucu, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 DEAŞ'lı yakalandı.

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Afganistan’daki terör örgütü DEAŞ yapılanması sözde Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne 28 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ARALIK'TA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

MİT tarafından yürütülen çalışmalarda, Aralık 2023’te terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonlar neticesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne darbe vuruldu.