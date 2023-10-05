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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat SON DAKİKA HABERİ: Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Jon Fosse kimdir?

        Son dakika haberi Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

        2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:48
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        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
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        2023 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu.

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" için Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildiği açıklandı.

        Açıklamada, Fosse'nin dünyada oyunları en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmasının yanı sıra nesirleriyle de giderek daha fazla tanındığı belirtildi.

        Fosse, yaklaşık 1 milyon ABD dolarının sahibi oldu.

        JON FOSSE KİMDİR?

        Jon Fosse 1959 yılında Norveç'in Haugesund kentinde doğdu ve Strandebarm'da büyüdü.

        Gençlik yıllarında rock gitaristi olmak istedi ancak yazar olmak için bu hayalinden vazgeçti.

        İlk romanı Kırmızı, Siyah'ı 1983 yılında yayımlandı.

        1987'de Bergen Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yaptı.

        İlk oyunu Og aldri skal vi skiljast (Ve Asla Ayrılmayacağız) 1994'te sahnelendi.

        Romanlar, kısa öyküler, şiirler, çocuk kitapları, denemeler ve oyunları 40'tan fazla dile çevrilen Fosse, ayrıca The Daily Telegraph'ın yaşayan en iyi 100 dahi listesinde 83. sırada yer aldı.

        Fosse, Melankoli, Sabahtan Akşama, Üçleme gibi kitaplarıyla biliniyor.

        GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANDI?

        Geçtiğimiz sene ödülün "Kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik duyarlılığı için" Fransız yazar Annie Ernaux'e verildiği açıklanmıştı.

        Ernaux'un, yazılarında cinsiyet, dil ve sınıf açısından güçlü eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir yaşamı tutarlı bir şekilde ve farklı açılardan incelediği, yazarlığa giden yolunun uzun ve zorlu olduğu belirtilmişti. Ernaux, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 17. kadın olmuştu.

        116 KEZ VERİLDİ

        Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2023 yıllarında 116 kez verildi. Toplam 120 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

        2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

        Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2021'de Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #nobel edebiyat ödülü
        Haberi Hazırlayan: Bilge Nur Akan
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