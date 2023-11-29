Seçil Erzan ve müştekilerin görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan ile ilgili milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, paraları Erzan'a teslim ettiklerini söyleyen müştekilerle ilgili güvenlik kamera görüntüleri dosyaya girdi
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında, paraları Seçil Erzan’a teslim ettiklerini söyleyen müştekilerle ilgili güvenlik kamera çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmalarda Seçil Erzan’ın banka içinde ve ofiste görüntüleri ortaya çıktı.
Ayrıca yanına gelen müştekilerin görüntüleri de elde edilerek dosyaya konuldu.
Görüntülerde müştekilerden Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer alıyor. İşte o görüntüler.