Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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