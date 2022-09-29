Sonbahar klasiği 'Rooftop' İzmir'de

Bir sonbahar klasiği haline gelen ve geçtiğimiz günlerde 6'ncısı düzenlenen Rooftop Festival, İstanbul'un ardından bu sene ilk defa 1 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek.
İzmir Rooftop Festival'de, şehrin en güzel 5 terasını 20'den fazla sanatçının performansı ile taçlandırarak katılımcılara tek bilet ile birden fazla mekanı gezme ve dilediği sanatçıyı dinleme imkanı sunacak.
Teraslar / Rooftops
Barcino
İzmir Marriott
Park Inn by Radisson İzmir
Renaissance Hotel İzmir
Zoi Terrace
Sanatçılar / Artists
Oceanvs Orientalis
Ali Kuru
Beegee
Headwaters
Menachem 26
Ikaru (live)
Cihangir Aslan (live)
Analogdisko
Ayküt
Can Molti
Cihangir Çınar
Damla Tek
DJ Bey
Emir Üründül
Emre Can Swim
Eren Dutlu (live)
Fattish
Gez
Jamie S
Just D
Konuralp
Okan Güven
Steph
Two Minds
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