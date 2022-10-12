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Sonic Boom'la 'Cuma İş Çıkışı' keyfi

İş Sanat'ın bir cuma klasiği olan ücretsiz düzenlediği ve yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserlerinde 14 Ekim'de Sonic Boom sahnede olacak.   

Sonic Boom'la 'Cuma İş Çıkışı' keyfi

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserlerinde bu hafta Sonic Boom sahnede olacak.
Vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, basgitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem'in yer aldığı Sonic Boom, kendi şarkılarının yanı sıra R&B, hip-hop, soul, caz ve elektronik müziğin sevilen şarkılarını yorumlayacak.

14 Ekim Cuma saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.
Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan “Cuma İş Çıkışı” konserleri baharda yeni konserlerle devam edecek.

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