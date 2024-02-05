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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Söyleşiler Kitabı' sohbetleri

        'Söyleşiler Kitabı' sohbetleri

        Gazeteci-yazar Ali Tufan Koç 45 dünyaca ünlü ikonik isimle gerçekleştirdiği söyleşilerin uzun versiyonlarından oluşan 'Söyleşiler Kitabı' kapsamında başladığı "kitap sohbetleri"ne sürpriz konuklarla devam ediyor.    

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:11
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        'Söyleşiler Kitabı' sohbetleri
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        Gazeteci-yazar Ali Tufan Koç’un gazetecilik kariyeri boyunca bir araya geldiği 45 dünyaca ünlü ikonik isimle gerçekleştirdiği söyleşilerin hikâyeleştirilmiş ve uzun versiyonlarından oluşan “Söyleşiler Kitabı”, lansman kapsamında başladığı “kitap sohbetleri”ne devam ediyor. Ali Tufan Koç’a medya dünyasından ve kreatif endüstriden sürpriz konuk isimler eşlik ediyor.

        Ali Tufan Koç, hayata, aşka, ölüme, iyiliğe ve geleceğe dair merak edilen sorular üzerine kurulu zamansız söyleşilerden oluşan kitabına dair söyleşi serilerinin ilk kısmı, geçen ay Beca’da gerçekleşen üç ayrı etkinlikle tamamlanmış; Koç’a sürpriz konuk isimler eşlik etmişti. Ece Sükan ile “Neyi, Nasıl Anlatmalı”, Mirgün Cabas ile “Nasıl Sohbet Etmeli” ve Edis ile “Nasıl Dinlemeli” üzerine yapılan konuşmalar, “Söyleşiler Kitabı: Sohbet Üzerine Konuşmalar” podcast serisi kapsamında önümüzdeki haftalarda podcast platformlarında yayınlanacak. “Söyleşiler Kitabı” sohbetleri, sezon boyunca sürpriz konuklarla ‘online’ devam edecek; finali mayıs sonunda İstanbul’da, okurların ücretsiz katılabileceği bir sohbet etkinliğiyle yapacak.

        Aralık ayında Ofset Yayınları’ndan çıkan “Söyleşiler Kitabı: Aşk, Ölüm, Umut, Korku, İyilik, Şüphe, Gelecek ve Diğer Mühim Konular Üzerine 673 Soru”da yer alanlar arasında David Lynch, Martha Stewart, George Clooney, Paul Auster ve Massimo Bottura gibi dünyaca ünlü ikonik isimler var.

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        #Ali Tufan Koç
        #Söyleşiler Kitabı

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