Fernando Muslera Estudiantes'i Libertadores finaline çıkardı! 3 penaltı kurtardı
Libertadores yarı final rövanş maçında Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Estudiantes 3-2 kazanırken, Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera kurtardığı 3 penaltı ile tarihe geçti. Muslera, Estudiantes'i finale taşıyan isim oldu.
Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:56 Güncelleme:
Libertadores yarı finali rövanş maçında Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. İlk maçta ortaya çıkan 0-0'lık sonuç, rövanş karşılaşmasında da değişmedi. 90 dakikanın ardından uzatma sürelerinde de gol sesi çıkmazken maç penaltı atışlarına gitti.
Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera tarihe geçecek bir performansa imza attı.
Estudiantes, penaltılarda Flamengo'ya 3-2'lik üstünlük sağlarken, Fernando Muslera 3 penaltı kurtararak takımına turu getirdi.
Bu sonucun ardından Estudiantes adını Libertadores finaline yazdırdı ve Palmeiras'ın rakibi oldu.
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